Gf Vip, Amedeo Goria oltre ogni limite: via le mutande. Tutto nudo, il raptus su Ainett: la squalifica è certa, video-choc

Ancora lui, ancora Amedeo Goria, ancora scandalo e gesti inaccettabili al Gf Vip, il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini dove la parabola del giornalista rischia di durare poco, anzi pochissimo. Già, la squalifica ora sembra imminente. Dopo le polemiche dei giorni scorsi per le attenzioni non richieste che Goria riservava ad Ainett Stepehens, eccoci all'ultimo, scandaloso, capitolo di questa vicenda.

Sempre lei, sempre la Stephens manda completamente fuori giri il volto di Rai Sport. Il quale questa volta supera ogni limite. Il punto è che i due condividono lo stesso letto e così, mentre la Stepehns stava aiutando Carmen Russo a togliersi un vestito, Goria ha deciso di denudarsi del tutto, restando senza mutande, indossava insomma soltanto una maglietta. Le coperte si alzano un poco ed ecco che le telecamere del Gf Vip lo beccano tutto nudo, come mamma l'ha fatto, proprio nel momento in cui si sfila le mutande.

Il gesto è ovviamente diventato virale in pochi secondi. In molti sono tornati ad invocare la squalifica di Amedeo Goria. Si ricorda che soltanto pochi giorni fa, parlando con Francesca Cipriani, la Stephens aveva confermato che il giornalista "avesse allungato le mani" su di lei in modo improprio. E ancora, una "palpatina" galeotta al lato B mentre Ainett danzava a piedi nudi su un lettino solare. Insomma, un Amedeo Goria completamente fuori controllo: ora è arrivato addirittura a togliersi le mutande. Il Gf Vip che cosa farà?

