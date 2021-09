Amici, Anna Pettinelli stronca il figlio di Gigi D'Alessio: "Che delusione, sembri tuo padre dimensione 2.0"

19 settembre 2021 a

Amici riparte: nella prima puntata del talent andata in onda domenica pomeriggio su Canale 5, si è iniziato a selezionare quella che sarà la futura classe del programma. Tra gli aspiranti candidati c'era anche LDA, figlio di Gigi D'Alessio. Il ragazzo ha detto subito di essere figlio del noto cantante e si è detto consapevole degli insulti che potrebbe ricevere. L'esibizione del giovane ha convinto soprattutto Rudy Zerbi. Ma allo stesso tempo ha deluso parecchio Anna Pettinelli.

“Ho abbassato la leva per delusione. Credo tu sia cresciuto a pane e musica e vivendo con un padre così importante e creativo potevi dare qualcosa di più”, ha detto l'insegnante di canto. Nonostante il giudizio molto duro della Pettinelli, che gli ha detto pure: "Mi sembri un Gigi D’Alessio dimensione 2.0”, alla fine LDA è riuscito comunque ad entrare ad Amici. L'ingresso è avvenuto grazie a Rudy. Anche se il ragazzo si è detto ferito dalle parole della professoressa.

“Io e mio padre siamo due persone diverse. Sono qui per questo in realtà”, ha spiegato LDA alla Pettinelli. A non avere apprezzato il commento della prof contro il cantante è stata anche la ballerina Eleonora Abbagnato, presente in studio come ospite: "Stai dicendo che è un Gigi D’Alessio dei poveri”. Ma la Pettinelli ha proseguito: “Per me manca di originalità”.

