Gf Vip, Tommaso Zorzi estremo contro Amedeo Goria: "Schifo. Non solo cacciato, deve essere curato"

Amedeo Goria bersaglio al Grande Fratello Vip, sono infatti numerosi gli attacchi ricevuti dopo una sola settimana all'interno del reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Adesso l'ultimo ad intervenire con una vera e propria cannonata contro Goria è Tommaso Zorzi, che dice: “Andrebbe eliminato, azzarderei a dire anche curato”. Ma per quale motivo? Amedeo Goria non ha risparmiato attenzioni per Ainett Stephens.

Il papà di Guenda Goria sembra che sia andato un po’ oltre perché avrebbe cercato di accarezzarla. “Penso che andrebbe eliminato, e forse azzarderei a dire anche curato!”, tuona Zorzi (vincitore dell'ultima edizione del Gf Vip). Le sue sono parole di fuoco. Zorzi rincara la dose e dice: “Discorso che fa schifo”. Insomma, il vincitore della passata edizione non manda giù gli apprezzamenti di Goria nei confronti di Ainett Stephens. “Non voglio fomentare un discorso che è brutto… Fa schifo…”, continua.

Questa sera - lunedì 20 settembre - Zorzi sarà ospite stasera del Gf Vip Party e dice: “Non entrerò nelle dinamiche”. Per davvero non se ne parlerà più? La puntata di stasera si preannuncia infuocata: potrebbe accadere di tutto. Signorini, durante la diretta, andrà in fondo? Cosa riserverà il Grande Fratello ad Amedeo Goria, che sta mostrando anche un lato tenerissimo con tante emozioni durante le puntate. Ad esempio quando ha ascoltato le parole di Franco, il padre di Manuel Bortuzzo, è scoppiato a piangere.

