Gf Vip, "mi ha tradito": Enzo Paolo Turchi arriva al reality, Carmen Russo massacrata a tempo record

Francesco Fredella 21 settembre 2021 a

a

a

Arriva pure Enzo Paolo Turchi nella casa del Grande Fratello Vip. E' emozionantissima, Carmen Russo, piange. I loro sguardi s'incrociano come se il tempo non fosse mai passato. Sembra il primo giorno: si amano come quarant'anni fa. E sicuramente sono la coppia più longeva della televisione italiana.

"Balotelli mi ha cacciata di casa". La Fico in lacrime al GfVip: Mario e la figlia, dettagli sconvolgenti e inediti

Però, durante l'incontro, lo storico ballerino lascia Carmen senza parole: "Mi hai tradito". Lei dice: "Ma che dici?". Subito, Enzo Paolo risponde: “Tu hai ballato con lui, mi fa piacere però adesso dobbiamo ballare noi…". E si scoppia a ridere.

"Un mostro, un por***o". Amedeo Goria allunga le mani su Ainett Stephens? Processo in diretta: caos al GfVip

Dalla loro storia d'amore è nata Maria, una bambina bellissima. Carmen Russo ha partorito a 53 anni ed è una mamma attenta, premurosa. Enzo Paolo, nella casa, le dice: "Maria sta bene, a scuola va bene. Stai tranquilla". Lei piange e con un filo di voce gli dice un "Ti amo" che vale tantissimo. Che dice tante di quelle cose. E' una delle scene dell'ultima puntata del Grande Fratello Vip che continua ad emozionare il pubblico a casa.

"Io e la droga, a 15 anni". Tommaso Eletti, la confessione sconvolgente al GfVip: "Ogni mattina, appena sveglio"

Carmen continua a commuoversi. Interviene Signorini: "Prima di entrare nella Casa mi hai detto che hai sempre più paura del domani perché temi che tua figlia possa rimanere sola…". Un filo di voce, un piccolo sorriso e la voglia di abbracciare Enzo Paolo. "Amiamo la vita", dice Carmen.

"Fa schifo. Non solo cacciato, deve essere curato": Tommaso Zorzi estremo contro Amedeo Goria

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.