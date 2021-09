GfVip, il commento a caldo su Aldo Montano. "Ora so chi sei, il merito è mio", parole sconcertanti

Francesco Fredella 21 settembre 2021 a

"Io so (ora) chi sei. Una persona meravigliosa. Anche merito mio": parole di Antonella Mosetti che sui social commenta Aldo Montano durante l'ultima puntata del Grande Fratello Vip. Ma per quale motivo la Mosetti ricorre a questo stratagemma per far parlare di sé? Un mistero. Forse per guadagnarsi un'ospitata al Gf vip? Ma Montano ha moglie e un figlio di pochi mesi, probabilmente gli importa poco di sapere cosa pensano di lui le varie ex. Mosetti compresa.

L'atleta, lo ricordiamo, ha vissuto sette anni d’amore con Antonella ed ha svelato che in quella relazione “non ha costruito qualcosa di importante” perché “non si formava l’idea della famiglia. E quando cominci a perdere i pezzi, tutto si sgretola”.

Ma nei giorni scorsi la Mosetti, showgirl romana scomparsa dai radar della tv da qualche tempo, è tornata anche a parlare di Giulia De Lellis sostenendo che abbia avuto successo grazie a lei. Eppure tra le due donne, in passato, ci sono stati forti attriti. Stessa storia, stessi comportamenti con Aldo Montano. Alfonso Signorini coglierà i messaggi della Mosetti? Oppure andrà avanti lungo il cammino del Grande Fratello vip senza dare peso a quelle Ig stories della showgirl romana? Lo sapremo nei prossimi giorni.

