Star in the star, confessione di Ilary Blasi: "Appena prima di entrare in studio...", roba "esagerata" dietro le quinte

22 settembre 2021 a

a

a

L’esordio di Star in the star non è stato dei migliori, sia dal punto di vista degli ascolti che delle polemiche per la presunta “copia” fatta da un programma rivale della Rai. Una delle note più liete del nuovo show lanciato da Mediaset è stata Ilary Blasi: reduce dalla conduzione dell’Isola dei Famosi, ora si sta cimentando in un programma basato su musica, intrattenimento e risate.

"Una truffa". Caos a Mediaset, bomba di Dagospia: l'ira di Pier Silvio Berlusconi, "contro chi minaccia querela"

Intervistata dal settimanale Chi, Ilary Blasi ha raccontato le primissime sensazioni alla guida di Star in the star e ha anche svelato alcuni retroscena. Prima di entrare in scena era piuttosto scettica sul balletto iniziale, poi però ha iniziato a caricarsi: “Appena sono entrata ero a mille. Ho iniziato a dire: ‘Ma esageriamo, ma facciamo una presa, prendetemi in braccio’”. Nonostante la carriera lunga e piena di successi, la conduttrice ha provato sensazioni forti nel corso della prima puntata di Star in the star: “C’era un mix di emozione, fiatone, curiosità, è un programma tutto nuovo non è che ti possa ispirare, hai anche un po’ di responsabilità”.

"Un clamoroso plagio": bufera su Ilary Blasi e Canale 5, in onda questa roba | Guarda

Ilary non ha nascosto che prima di iniziare qualcosa di nuovo in tv si ha sempre un po’ di paura. In questi casi è normale pensare “ma chi me lo ha fatto fare?”, poi però l’adrenalina prende il sopravvento. Adesso Blasi e Mediaset sperano che anche gli ascolti possano migliorare.

Sonia Bruganelli la più odiata del Gf Vip? Ecco perché quegli insulti orribili sono un buon segno: segreto svelato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.