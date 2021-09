Star in the star, "un clamoroso plagio": bufera su Ilary Blasi e Canale 5, in onda questa roba

Francesco Fredella 17 settembre 2021 a

Star in the star troppo simile a Tale e quale show? Sembra proprio di sì. E la prima puntata del programma condotto da Ilary Blasi su Canale 5 fa infuriare anche uno degli ex di Tale e quale show, Antonio Mezzancella. Lo storico imitatore, che lavora nel cast del programma di Carlo Conti, sui social prende di mira il programma con Ig stories molto forti. Insomma, invita tutti alla prima puntata di Tale e quale show, in onda stasera su Rai 1 con l'arrivo anche di Cristiano Malgioglio arruolato nella giuria.

Ma ieri, giovedì 16 settembre, a Star in the star si è esibito anche Elton John, ovvero Massimo Di Cataldo, primo concorrente mascherato ed eliminato al termine della puntata. Di Cataldo, molto forte negli anni Novanta, da tempo aveva fatto perdere le proprie tracce sparendo dai radar. Ora è tornato. Nel corso della sera si è scontrato con Madonna, salvata dai giurati Marcella Bella, Andrea Pucci e Claudio Amendola.

Massimo Di Cataldo, però, ha lasciato tutti senza fiato: nessuno aveva fatto il suo nome. E le sue performances hanno fatto emozionare il pubblico ed i giurati. Non dimentichiamo, però, che Massimo Di Cataldo ha partecipato anche a Tale e quale show durante l'edizione del 2018 e poi al Super Torneo dei Campioni. Questo riaccende una forte polemica con la Rai. Sicuramente c'è una certa somiglianza tra Star in the star, condotto da Ilary Blasi, conTale e quale show ed il Cantante Mascherato di Milly Carlucci (che non ha brillato come ascolti nella passata edizione, venendo battuto dal Grande Fratello Vip). Sui social scoppia una vera e propria polemica sulla somiglianza dei due format.

