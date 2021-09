Gf Vip, Manuel Bortuzzo e Lulù beccati in piscina così: alle telecamere non sfugge nulla. Occhio...

23 settembre 2021 a

Prima coppia della casa del Grande Fratello Vip? Forse. Stiamo parlando di Manuel Bortuzzo e la princess Lulù Selassie. A nove giorni dall'inizio del programma di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini i due inquilini sono sempre più vicini. Manuel e Lulù sono stati pizzicati dalle telecamere in piscina. Inutile dire che le immagini hanno già fatto il giro del web, visto che i giovanissimi concorrenti si sono lasciati andare ad abbracci romantici e dolci baci.

"Siete bellissimi, vedere il sorriso sereno di Manuel è stupendo", ha commentato un utente mentre un'altra gli faceva eco: "Ci fate sognare, una coppia splendida". Anche se qualcuno avanza dei dubbi: "Speriamo che lei sia onesta, lui è dolcissimo".

D'altronde che ci fosse una certa simpatia già si era visto. "Siamo entrambi due persone sensibili e buone, ci piace stare insieme. Manuel per me è importante", aveva dichiarato la principessa in confessionale. E tutti all'interno della casa fanno il tifo per loro. L'unica infatti a non essersi accorta dell'avvicinamento è stata Katia Ricciarelli: "Io non sapevo che si cominciasse così a flirtare. Sono proprio antica. Questi due grattano, grattano... Ai tempi miei i grattini non si facevano", ha commentato strappando una risata a tutti.

