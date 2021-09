Gf Vip, Katia Ricciarelli fuori controllo: "Un gioco idiota, roba gravissima", chi le fa saltare i nervi

Francesco Fredella 23 settembre 2021 a

“Io trascurata, è grave!”: parola di Katia Ricciarelli, che adesso al Grande Fratello Vip - il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini - non fa sconti a nessuno e parla senza freni. Nella casa si gioca a Lupus in fabula, ma nessuno spiega le regola alla soprano. Che sbotta: “Questo gioco idiota ha scatenato tutto. Ma perché nessuno si è preso la briga di spiegarmelo? Io me ne sono andata via perché mi sono sentita trascurata…”

La casa, pian piano, sembra trasformarsi una polveriera: tutti contro tutti? Pare di sì. Katia Ricciarelli va su tutte le furie e rimarca: “Siete stati dei grandi maleducati…”. Nella casa i vipponi cercano di calmare la sua ira, ma è un fiume in piena. “Quello che è successo è molto grave. Perché? Perché sì. Mi sono sentita come una cretina, non avete cercato di coinvolgere tutti. Non credo proprio di aver sbagliato io”, continua la soprano.

“Questa discussione passerà venerdì e io dirò tutto… Dovete imparare l’educazione”: un avvertimento che potrebbe rappresentare la prima vera spaccatura clamorosa nel corso del Gf vip. Nemmeno Carmen Russo riesce a calmare Katia. “Ma vai, vai, lasciami stare…”, dice. “Nessuno di voi ha detto ‘perché non includiamo anche Katia Ricciarelli e le spieghiamo le regole?‘. Guardate che non ho torto…”

