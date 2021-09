Gf Vip, l'ex Antonella Mosetti feroce contro Aldo Montano: "Solo io so che uomo è davvero", distrutto

23 settembre 2021 a

Nuova puntata del Grande Fratello Vip e nuova ondata di polemiche fuori dalla casa più spiata d'Italia. Questa volta a farne le spese è stato Aldo Montano che durante la diretta è stato elogiato dalla sorella, piombata in casa per una sorpresa e che l'ha definito ​"una persona meravigliosa e premurosa". Pronta però è arrivata la risposta a mezzo social della sua storica ex Antonella Mosetti.

La showgir e lo schermidore sono stati insieme a lungo dal 2007 al 2012 e prima della rottura si era parlato anche di matrimonio. La bellissima Antonella ha infatti usato instagram e una stories per lanciare una frecciata a Montano: "Solo io so davvero chi sei...una persona "ora" meravigliosa! Anche merito mio!".

Tempo fa, parlando della rottura, la Mosetti disse che "quell’amore la stesse facendo impazzir". Aldo Montano rispose poi dicendo come, nonostante i tanti anni insieme, i due non abbiano mai parlato dell’idea di formare una famiglia. E al Corriere della Sera lo schermidore ha anche detto che, "con lei non ho costruito qualcosa di importante. Siamo stati insieme per 7 anni, ma l’idea della famiglia non si formava. E quando cominci a perdere i pezzi, tutto si sgretola". Insomma almeno nella rottura i due avevano le stesse idee.

