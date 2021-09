Gf Vip, Manuel Bortuzzo e Lulù sotto alle lenzuola... non ci sono dubbi: temperatura alle stelle

Francesco Fredella 23 settembre 2021 a

"Questione di feeling": nella casa del Gf Vip, il reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5, Cupido si mette al lavoro. E' arrivato quell'incontro ravvicinato, tanto atteso, tra Manuel Bortuzzo e Lucrezia "Lulù" Selassiè. I due sono apparsi molto vicini, a un passo dal bacio. Anzi sembra proprio che sotto le lenzuola - tra coccole ed effusioni - il bacio ci sia stato.

I due, inizialmente al buio, sono stati colti alla sprovvista e quando si sono accese le luci c'è stato un momento di vero imbarazzo. Hanno trascorso tutta la notte insieme? Sembra che Bortuzzo si sia dato da fare, del resto è single. Insieme nello stesso letto, avvinghiati. Ma non si sa chi dei due abbia raggiunto l'altro. Venerdì, sicuramente, il conduttore andrà in fondo alla vicenda.

Coccole e grattini sono solo un ricordo, Bortuzzo apre gli occhi, un po' assonnato, e sembra non voler mollare Lucrezia. La storia diventa interessante, Manuel potrebbe essere il primo concorrente della casa a far innamorare una vippona. E' la regola del reality: tutto può accadere nell'arco di pochissimi giorni. Gli amori possono scoppiare o nascere, le cento telecamere della casa di Cinecittà non lasciano scampo a nessuno. E Cupido, stavolta, si è messo al lavoro per un altro colpo di scena: domani sera si prevede una puntata con il botto. Signorini è pronto a sfoderare l'artiglieria pesante contro Rai1.

