Dayane Mello molestata alla Fattoria, bomba del giornalista: "Portatela via subito, cos'è successo davvero"

Continua la polemica attorno al reality brasiliano A Fazenda, cui sta partecipando anche l'ex gieffina Dayane Mello. Proprio lei sarebbe stata molestata da un altro concorrente, Nego. Tuttavia, in alcuni video si vede la modella smentire qualsiasi tipo di abuso. Ma i fan e i telespettatori non le credono: Dayane potrebbe avere le idee confuse visto che, la sera della presunta violenza, avrebbe bevuto più del solito. In Brasile, infatti, non pongono limiti alle feste, come invece succede al Gf Vip in Italia.

Uno dei primi a lanciare l'allarme è stato Gabriele Parpiglia, che ha fatto notare come in Brasile non si facciano scrupoli a scegliere “un molestatore e una ragazza ‘leggera e fragile’”. Ieri c’è stata l’ennesima festa e Dayane è finita tra le braccia di Nego: "Potrà non ricordare, ma è possibile che vincano sempre i drink? Siate onesti, siate obiettivi. Personalmente mi dispiace molto. A Fazenda fate abbastanza pena. Il molestatore dovrebbe stare in galera. Chi ha dipendenza da alcool in Comunità. Nessuno dei due in un reality. Fine. Meglio non aggiungere altro. Mi spiace molto per le persone vere vicino a lei grandi e piccine”.

Parpiglia ha poi commentato anche un altro video, nel quale la Mello cade e sbatte la testa. Anche in questo caso pare avesse bevuto. Di qui l’appello di Parpiglia a portarla via da quel reality: "La famiglia italiana di Dayane Mello la porti immediatamente via da quell’inferno. Per loro è normalità, nella vita è un reato dopo l’altro. Anche quando cade e sbatte la testa perché non sta in piedi, loro vanno avanti. È una madre, non una macchina per far soldi sulla sua pelle, con la sua testa debole e fragile! Portatela via al più presto”.

