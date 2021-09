Dayane Mello, "fate qualcosa". Orrore in diretta tv, molestata dal cantante al reality: cerca di scappare, ma... video-choc

Francesco Fredella 19 settembre 2021 a

Dayane Mello al centro di un brutto episodio accaduto a La Fazenda, reality brasiliano che la vede protagonista. L’ex gieffina è stata vittima di molestie da parte del cantante Nego Do Borel (che in passato è stato accusato di violenze domestiche). Ecco i fatti: la cena, qualche bicchiere di vino di troppo (che non giustifica affatto nulla) e Dayane va nella Baìa, una seconda location stile-stalla con materassi a terra. Nego parte alla carica con un vero raptus, la raggiunge e cerca di baciarla.

Ma tenta anche di toccarla. Dayane dice no, cerca di divincolarsi e Do Borel, ormai messo alle strette, scaglia un secchio contro un muro. Dayane avrebbe avuto un crollo, un momento difficilissimo in cui sarebbe scoppiata a piangere chiedendo alla Produzione di intervenire al più presto. Dall’altra parte del mondo, in Italia, Rosalinda Cannavò ha detto: “Sono distante fisicamente ma spero che il mio pensiero ti arrivi. Quello di cui sono venuta a conoscenza è vergognoso; è vergognoso che un uomo non accetti di essere respinto e usi un momento di debolezza di una donna per approfittare di lei. I semplici provvedimenti all’interno di un programma a me personalmente non bastano. Ti sono vicina con tutto il mio cuore”.

Dopo il Grande Fratello Vip, si parla ancora di Dayane Mello. Nelle ultime ore, addirittura, era finita nel mirino per un bacio saffico ad Aline Mineiro (sosia di Rosalinda Cannavò). Non dimentichiamo che Dayane si avvicinò molto alla Cannavò al punto che tutti pensarono ad un flirt. Acqua passata: adesso Rosalinda è al settimo cielo con Andrea Zenga.

