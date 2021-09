Dayane Mello, abusi sessuali a La Fazenda: "Ecco cosa non è andato in onda", immagini sconvolgenti

27 settembre 2021 a

Gli autori della Fazenda hanno coperto e nascosto gli abusi sessuali ai danni di Dayane Mello. L'accusa è dello stesso entourage della modella brasiliana, che dopo la squalifica del cantante Nego do Borel ha diramato sui social un durissimo comunicato contro RecordTv e il reality, rendendo noti dettagli scabrosi sulla molestia che si sarebbe trasformata in un vero e proprio assalto sessuale prolungato.

"Fate qualcosa". Orrore in diretta tv, Dayane Mello molestata dal cantante al reality: cerca di scappare, ma... | Video-choc



Dopo giorni di proteste vibranti e scandalizzate sui social, Record Tv è arrivata alla decisione di cacciare Do Borel, che aveva approfittato della Mello, ex concorrente del Grande Fratello Vip molto famosa anche in Italia (e non a caso proprio i fan italiani hanno premuto e stanno ancora premendo per farla uscire dal reality brasiliano). Quello che il comunicato degli autori, decisamente burocratico e molto imbarazzato, non ha sottolineato però è l'atteggiamento tenuto da Do Borel, che sarebbe andato ben oltre le "sconvenienti" avances.

"Vergognati". Dayane Mello molestata in diretta al reality brasiliano: l'urlo che squarcia la casa





Lo staff della Mello sottolinea come gli autori abbiano volutamente minimizzato il fatto che Do Borel abbia approfittato della modella mentre quest'ultima era "evidentemente ubriaca". Sarebbero inoltre state censurate scene emblematiche, come quella cha ha visto Dayane talmente ubriaca da dover essere aiutata da 4 persone per rivestirsi. Insomma. Completamente incapace di intendere e di volere, e per questo esposta alle insane attenzioni del cantante brasiliano.

"Portatela via subito". Dayane Mello molestata in diretta tv, la denuncia agghiacciante del giornalista: "Cos'è successo davvero"

Peraltro, con un briciolo di lucidità rimastole in corpo, la Mello aveva ripetutamente pregato Nego di smetterla. Il cantante, non pago, avrebbe poi parlato agli altri concorrenti della sua "performance sessuale". Ultimo, gravissimo elemento d'accusa: alla Mello sarebbe stato negato il diritto di denunciare quanto accaduto nella casa in quanto non previsto dal vincolo contrattuale con lo show.

