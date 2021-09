Gf Vip, Signorini conferma: "Se le sono suonate di santa ragione". Bruganelli-Volpe, è finita in disgrazia

27 settembre 2021 a

Alta tensione prima della puntata del 27 settembre del Grande Fratello Vip. Le protagoniste sono Sonia Bruganelli e Adriana Volpe. Le due opinioniste del programma di Alfonso Signorini sembrano arrivate allo scontro. A confermarlo anche il conduttore di Canale 5: "Se le sono suonate di santa ragione sui social", ha commentato durante il daytime. Il riferimento è al botta e risposta a distanza tra la moglie di Paolo Bonolis e la Volpe. La prima ha infatti pubblicato uno scatto che la ritrae in compagnia di Giancarlo Magalli, nemico storico di Adriana.

Tra i due, si sa, non scorre buon sangue. La Volpe aveva accusato il collega de I Fatti Vostri di creare un clima ostile, generando una lite ormai nota a tutto il pubblico televisivo. E proprio la foto con Magalli, dove la Bruganelli ha commentato con un "le serate divertenti organizzate all’ultimo momento!!!!", ha scatenato l'astio. La Volpe al post della collega ha risposto così: "Dio li fa e poi li accoppia… All’ultimo momento tanto bellini Gf Vip". Insomma, la tensione è alle stelle e Signorini si prepara al peggio.

Ma le due opinioniste non saranno le uniche a confrontarsi. Nella casa più spiata d'Italia arriverà Greta, la fidanzata di Gianmaria Antinolfi. Un faccia a faccia che potrà mandare su tutte le furie Soleil Sorge. Per non parlare poi della nuova coppia nata tra le mura del Grande Fratello Vip: "Comincia a subentrare la gelosia tra Manuel Bortuzzo e Lulù. Lui si sente alla strette"; ha spiegato Signorini anticipando una puntata di fuoco.

