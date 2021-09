Gf Vip, minacce in diretta di Katia Ricciarelli: "Vieni qui che ti facciamo nera", sconcerto in studio

Francesco Fredella 28 settembre 2021 a

Valentina Nulli Augusti contro tutti. E tutti contro lei. Ora al Gf Vip volano gli stracci. Nella puntata condotta da Alfonso Signorini su Canale 5 nella serata di lunedì 27 settembre, l'ex di Tommaso Eletti (uscito dalla casa) spara a zero. Alfonso le chiede: "Ma a te piacerebbe entrare lì dentro in quello che definisci il covo delle vipere?". E Valentina Nulli Augusti risponde: "Me le anniento tutte",

Parole che non piacciono alla vulcanica Katia Ricciarelli, che replica durissima: "Se quella donna veniva dentro la facevamo davvero nera. Quello che ha detto non mi è piaciuto. Perché dire che è una casa di vipere non va bene. Non mi è piaciuta proprio per quello che ha detto. Ma la faccia di Tommy? Tenera, emozionata, da ragazzino, da bambino, non la dimenticherò mai più. Mi ero affezionata tanto a lui. Per me se tornasse sarei molto contenta. Mentre quella Valentina proprio no", ha concluso, minacciosissima, l'ex moglie di Pippo Baudo.

Valentina ha prima un confronto con Soleil Sorge, poi con Sophie Codegoni ed Alex Belli. Ed ancora con con Clarissa Selassié ed con Tommaso Eletti, suo ex fidanzato. Tommaso è convinto che Valentina sia solo a caccia di popolarità. Stop. La scorsa settimana tra loro c’è stato un confronto fortissimo, i due se ne sono dette di tutti i colori. Lui geloso, lei dice di essere comprensiva. Ma la storia è finita: ora si passa dall’altra parte della staccionata, fuori dalla casa. E potrebbe accadere di tutto.

