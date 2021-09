Gf Vip, l'ex Zelletta e la bomba sugli autori: "Fuori per il Coronavirus, lo dico anche se non vogliono..."

28 settembre 2021 a

Andrea Zelletta rompe il silenzio. A distanza di un anno dalla sua partecipazione al Grande Fratello Vip, l'ex coinquilino svela perché nell'edizione precedente si è dovuto assentare. L'ex tronista aveva sollevato la polemica dopo che inaspettatamente aveva dovuto abbandonare temporaneamente il programma di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Durante uno dei vari controlli giornalieri anti-Covid Zelletta era risultato positivo.

Si trattava - spiega oggi - di un "finto positivo. Anche perché dove potevo prenderlo il Covid se stavo chiuso lì dentro?". Una notizia che farà parecchio discutere come lui stesso ha premesso: "Anche se gli autori non vogliono, lo dico lo stesso, tanto dove stavo stavo. Adesso tutti gli autori mi chiameranno dicendomi che non lo dovevo far sapere. Io lo dico e svuoto il sacco".

Il modello pugliese si è soffermato sulla quarantena: "Sono stato in un camper/roulotte, che forse non riuscivo nemmeno ad alzarmi perché sono un pochettino alto e non riuscivo a stare in piedi. Praticamente c’era una guardia lì per controllare ogni mio movimento. La guardia si faceva i fatti suoi, parlava al telefono e stava lì su Instagram. Io chiuso, con la tendina, e appena la aprivo c’era lui che mi sgridava. Fatto sta che, poi, alla fine mi mettevo lì a origliare e sentivo quello che diceva". Motivo questo per cui Zelletta, una volta tornato nella casa, è riuscito a svelare qualche fatto di cronaca ai compagni di avventura innescando la bufera e violando il regolamento. Eppure il conduttore non lo aveva squalificato ma solo ammonito.

