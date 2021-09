Gf Vip, rovinosa rissa tra Sonia Bruganelli e Adriana Volpe: "Cosa penso di te", "Niente da aggiungere". Signorini le interrompe

Francesco Fredella 28 settembre 2021 a

La lite si consuma in diretta negli studi del Gf Vip, il reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5, la puntata è quella di lunedì 27 settembre. Non era mai accaduto che due opinionisti litigassero in questo modo. Adriana Volpe contro Sonia Bruganelli, ovviamente. Tutto per colpa di una foto che la moglie di Paolo Bonolis ha pubblicato con Giancarlo Magalli (acerrimo nemico della Volpe dai tempi de I fatti vostri).

Signorini incalza e spinge sull'argomento. E dice: "La nostra Sonia al ristorante a Roma, chi ti incontra? Giancarlo Magalli. E cosa fa? Si fa una foto con lui e pubblica una foto su Instagram. Magalli è il nemico giurato di Adriana Volpe che, chiaramente, non prende bene questo post. Bruganelli, ma proprio con Magalli?", aggiunge velenosetto.

Risponde senza indugi la moglie di Bonolis: "La realtà è che siamo andati a questo ristorante e c’erano quattro persone, fra cui Magalli. Lui mi ha detto ho saputo che fai l’opinionista con Adriana Volpe, mi ha chiesto come mi trovassi ed io ho risposto che siamo molto diverse. La serata è finita così. La foto? Gli ho detto vieni, ci facciamo una foto!, ma perché ridevamo e scherzavamo. Credevo che Adriana avesse una forza interiore diversa da quella che ha. Le ho scritto su WhatsApp, volevo chiarire privatamente", ha spiegato la Bruganelli.

Ma la Volpe non ci sta e picchia duro: "Che risposta devo dare? Ho ben poco da aggiungere. Hai fatto tutto tu, Sonia. Non girare la frittata. Su quel post ci sono state persone che hanno commentato dicendo beh, ha un significato quella foto. E la foto un significato lo ha. Non può dire che non ho cercato di essere sua amica, al primo incontro le ho chiesto ma perché non mi segui su Instagram? e mi ha risposto non ho nessuna intenzione di seguirti", ha replicato.

A questo punto, la lite viene interrotta da Signorini. Ma la Bruganelli svela: "Non sei una mia amica” (riferendosi alla Volpe). E aggiunge che dopo essersi incontrate non l'ha mai seguita su Instagram. Tra le due donne continuano le provocazioni. “Sono stata leggera, forse perché ho fatto una foto”, dice la Bruganelli. Ma alla Volpe proprio non va giù tutto questo. Una scena da pop corn, che non mancano.

