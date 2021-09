Gf Vip, Sonia Bruganelli smaschera Adriana Volpe: "Ma se ti ho pure scritto?". Scacco matto: il bruttissimo gesto

Francesco Fredella 28 settembre 2021 a

a

a

Sonia Bruganelli smaschera Adriana Volpe: è guerra al Gf Vip, il programma condotto da Alfonso Signorini su Canale 5, dove la puntata di lunedì 27 settembre è ad alta, altissima tensione. E lo show, da popcorn e bibita davanti alla tv, va avanti per mezz'ora buona, uno scontro che sembra inifito. Per certo, uno scontro durissimo.

Gf Vip, è bastata una foto. Indiscrezione da dietro le quinte: alta tensione tra Bruganelli e Volpe, stasera...

Tutta colpa di una foto che la Bruganelli ha scattato con Giancarlo Magalli (acerrimo nemico della Volpe dai tempi della rottura della coppia a I Fatti Vostri). “Ti ho scritto pure su whatsapp... E tu non hai voluto chiarire, se non qua in pubblico…”, tuona la moglie di Paolo Bonolis. Che chiarisce tutto e dice di non apprezzare affatto il comportamento della Volpe.

"Cosa penso di te", "Niente da aggiungere": Bruganelli-Volpe, rovinosa rissa in diretta. Signorini le interrompe

Sonia Bruganelli non manda giù gli atteggiamenti della collega ed tuona ancora una volta svelando alcuni particolari inediti. “La prima volta che mi hai vista mi hai detto subito che non avevi la minima intenzioni di seguirmi su instagram…”, dice Sonia. Poi arriva una sorta di "mea culpa": "Ho commesso una leggerezza". La Bruganelli, lo ricordiamo, dice di aver incontrato Magalli in un ristorante romano e di aver deciso - dopo una chiacchierata fra amici - di fare un selfie. Nulla di male. E nulla di strano. Quale è la colpa della Bruganelli? Aver fatto una foto con quello che sarebbe il nemico della Volpe? Nulla di strano. Nessun reato.

"Vieni qui che ti facciamo nera". Raptus di Katia Ricciarelli, minacce in diretta tv: sconcerto in studio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.