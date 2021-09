Ballando con le Stelle, "parte l'embolo". Sabrina Salerno e Peron, in sala prove succede di tutto

30 settembre 2021 a

"L'embolo mi è già partito". Sabrina Salerno in gara a Ballando con le stelle, su Rai1, fa già impazzire Samuel Peron. Il suo insegnante di ballo e partner di scena ha iniziato le durissime sessioni di allenamento in vista del debutto, previsto il 16 ottobre.

A 53 anni, la mitica cantante e sex symbol degli anni Ottanta con pezzi come Boys e Siamo donne, ha un fisico impressionante, come testimoniano le generose foto pubblicate sul proprio profilo Instagram. E certo di coreografie se ne intende, visto che sapeva coniugare, un po' come Madonna, musica e ballo in una nuova forma di entertainment molto in voga in quel periodo.





"Ho trovato pane per i miei denti. Tanto lo so che mi massacrerà...", confidava giusto qualche giorno fa su Instagram, riferendosi a Peron. E Samuel conferma la sofferenza con alcune Stories sempre sul social: "Esegui quello che dico per i primi giorni, poi quando ti partirà l’embolo, lí vedremo se mi ascolterai fino in fondo", la rassicura. "L’embolo mi è già partito tanti secoli fa, prima ancora che nascessi nelle vite precedenti", ironizza la bella Sabrina, dalla battuta sempre pronta.

"Non so come faremo maestro mio". "Ne vedrete delle belle", aveva avvertito facendo pregustare fuochi d'artificio. Sul palco di Milly Carlucci, certo, ma soprattutto nei momenti più privati, in sala prove.

