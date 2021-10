Grande Fratello Vip, "cosa l'ho vista fare in bagno". Lulu Selassie, ansia per la sua salute

Francesca Fredella 07 ottobre 2021 a

a

a

Emergenza al Grande Fratello Vip. Ora Francesca Cipriani è preoccupata per Lulù Selassiè, una delle principesse. "Vomita in bagno dopo aver mangiato", dice la maggiorata. La ragazza, che ha avuto un flirt con Manuel Bortuzzo, sembra che voglia abbandonare il reality. Lo farà per davvero? Intanto Bortuzzo ha deciso di dormire con Aldo Montano senza alcun tipo di rapporto con lei (che invece appare attratta dall’ex nuotatore).

Manuel Bortuzzo si alza in piedi e cammina: la scena che commuove l'Italia | Video



Anche Andrea Casalino, prima della sua uscita, aveva notato questo particolare su Lulù. "Tesoro ma non è che sei stata in bagno a vomitare? Te lo chiedo perché credo di averlo capito. Mi raccomando Lulù, non è che stai a vomità? Nel senso, perché è una cosa che penso. Te lo dico con il cuore in mano. Perché a volte sai, sono cose che fanno preoccupare. Allora mangia amo'", aveva detto.

"Imbecilli e cerebrolesi?". Gli autori insultano i concorrenti del Gf Vip e Mediaset la "spiega" così: che imbarazzo...

Ma la principessa lo aveva rassicurato. "Io ho vomitato? Ma no tranquillo. Se vomito lo dico, sul serio. Anzi ti dirò che adesso ho anche fame, quindi sono tranquilla": queste le sue parole. Ora le frasi della Cipriani fanno preoccupare di nuovo tutti.

"Abbiamo fatto degli esami, ha qualche difficoltà". Roba (troppo) intima, Alex Belli: la moglie-choc

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.