Gf Vip, Katia Ricciarelli fa calare il gelo: "Abbiamo avuto una notte di passione". Nome, cognome e dettagli scabrosi

09 ottobre 2021

"Abbiamo avuto una notte di passione". E la confessione piccante di Katia Ricciarelli fa calare il gelo al Grande Fratello Vip. Dopo il gossip esploso lunedì scorso, con Giucas Casella che l'aveva stuzzicata con qualche battutina su avances, corteggiamenti e prestazioni sotto le lenzuola, l'ex moglie di Pippo Baudo esce allo scoperto e sotto il pressing selvaggio di Alfonso Signorini crolla, letteralmente. Tra lei e il mago ci sarebbe stato un fugace, bollentissimo flirt.

"Dopo ero tutta in disordine. Ero languida... - spiega, testuale, la Ricciarelli - Lui non se ne voleva più andare. Non dice la verità qua? Perché è un vigliacco". I rapporti tra i due ex amanti non sono dei migliori, e gli strascichi si avvertono ancora oggi, nella casa.

"Qua mi controlla sempre, ho sempre i suoi occhi addosso", accusa Katia. "Sono geloso Alfonso, lei è mia", spiega Casella rivolgendosi a Signorini, dopo una sonora risata. E il confine tra lo scherzo e la verità non è mai sembrato tanto labile.

Giucas, che nei giorni scorsi ha confessato ai coinquilini le sue giovanili esperienze sessuali con altri uomini, uscito dalla casa potrebbe sposarsi- Nel frattempo, ha ricevuto una commovente lettera dal figlio, che lo ha definito "un papà speciale". Inevitabili le lacrime del mago.

