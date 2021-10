Tale e Quale Show, Federica Nargi vestita così: "Altro che fata", lì sotto... clamorosa in prima serata Rai

09 ottobre 2021 a

Federica Nargi ha incantato la platea di Tale e Quale Show e milioni di telespettatori incollati su Rai1. L’ex velina si è presentata in versione fata e si è esibita con la canzone “Oba-ba-luu-ba”, tra l’altro proprio sotto gli occhi di Daniela Goggi, sorella di Loretta che fa parte della giuria del programma condotto da Carlo Conti. Il primo commento è stato proprio dell’autrice del brano: “Hai cantato benissimo, ma tu non sei una fata fatuzza, sei una fata fatona”.

Il referimento è ovviamente all’outfit della Nargi, che vestita da fata fa perdere la testa a molti grazie al suo fisico statuario. Innanzitutto, però, ha raccolto tanti complimenti per la prestazione canora: “Questa volta non ci sono stati problemi di intonazione - ha dichiarato Loretta Goggi - forse dovevi farla in ginocchio perché mia sorella è piccolina! Bravissima comunque”. Anche Giorgio Panariello è rimasto soddisfatto dalla performance della Nargi: “Devo dire che effettivamente l’intonazione c’era, il phisique du role anche, quindi mi hai convinto”.

Meno positivo, invece, il giudizio di Cristiano Malgioglio, che quest’anno ha aggiunto un po’ di pepe necessario al programma: “Quando ho visto la coreografia sono tornato bambino, poi quando la musica è iniziata ho avuto come un incubo. Devo dirti una cosa, non mi sei piaciuta”.

