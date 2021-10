Gf Vip, Soleil Sorge inchioda Aldo Montano: "Cosa lo ho visto fare dopo la sauna", dettagli raccapriccianti

12 ottobre 2021 a

Altra puntata e ovviamente altre polemiche al Gf Vip, il reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Nella serata di lunedì 11 ottobre, infatti, le scintille come al solito sono scaturite e in abbondanza. In particolare tra la bellissima Soleil Sorge ed Aldo Montano, attaccato duramente dalla prima.

Tutto nasce quando la giovane influencer rivela ad Amedeo Goria di non gradire per nulla il modo in cui lo schermidore si comporta all'interno della casa di Cinecittà: "Dice e fa delle cose totalmente fuori luogo", sospira Soleil. Dunque, sempre la Sorge, si chiede la ragione per la quale se lui dice ciò che pensa va bene a tutti, mentre lei al contrario viene puntualmente attaccata. "Per quale motivo a me viene criticata questa cosa, mentre a lui viene apprezzata?", rincara la dose.

Insomma, Soleil Sorge proprio non sopporta Montano. E dopo averlo bollato come fuoriluogo, gli dà anche nella sostanza del gran cafone: "Dice spesso e volentieri parolacce, si comporta in maniera assurda... Fa il bagno in piscina dopo aver sudato in sauna senza farsi una doccia prima", lo inchioda. E ancora: "Sono forse cose stupide, ma ne fa mille di cose così. Si permette di fare queste cose", picchia durissimo Soleil Sorge. E lo scontro, inesorabilmente, continua.

