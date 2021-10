Gf Vip, Soleil Sorge umilia Gianmaria: "Mi sporchi, te ne devi andare", un uomo ridotto al nulla

14 ottobre 2021 a

a

a

Soleil Sorge non riesce proprio a stare sotto lo stesso tetto con Gianmaria Antinolfi al Gf Vip. "A me sta iniziando veramente a dare fastidio. Il mio percorso me lo sta soltanto sporcando. Continuando a rompermi i cogli***. Io continuo a essere gentile e mi devo prendere questa mer**? O va via lui o me ne vado via io da qua. Sfigato!", si è sfogata l'ex corteggiatrice di Uomini e donne durante una chiacchierata con Alex Belli.

"Cosa abbiamo visto". Gf Vip, Trevisan-Casella: seduta spiritica in piena notte, oltre il delirio

La Sorge ha spiegato di aver provato ad essere gentile con Gianmaria, ma questo non sarebbe comunque servito a niente: "Sono andata lì da lui, carina e tranquilla. L’ho detto anche con un sorriso, tipo così, ‘Chiudiamo l’acqua?’. Lui si è girato e mi fa: ‘Fatti i fatti tuoi. Io dentro la cucina tua un caz**’. Ma stai bene? Perché sei incattivito così?". Secondo Soleil, sarebbero diverse le colpe di Antinolfi e soprattutto gli sbagli commessi dall'imprenditore napoletano nei suoi confronti.

"Già mi ha creato dei problemi, mi ha pure mancato di rispetto, in più adesso prova a mettermi in mezzo in una cosa in cui non c’entro un caz**. In più ti permetti pure di rispondere male e trattarmi così? Ma vaffanc***. Ma scollati, proprio!". La Sorge si è lamentata perché nonostante i suoi sforzi e il suo venire incontro a Gianmaria, nulla sembra essere cambiato. "Resisto una, due, tre… alla terza mi rompo il caz**. Scusa il francesismo“, ha detto ad Alex. Che comunque l'ha invitata a mantenere la calma.

"Hai lanciato il bicchiere". Rissa e accuse "omicide", tra la Fico e Soleil Sorge finisce in disgrazia | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.