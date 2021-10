Gf Vip, Clarissa Selassiè sotto-choc: "Urla disumane, chiudete quella porta". Terrore nel cuore della notte

15 ottobre 2021 a

"C’è qualcuno sveglio? Sento le urla forti di una donna, non sto scherzando": grande spavento questa notte per Clarissa Selassiè all'interno della casa del Gf Vip. La principessa si è svegliata all'improvviso e ha richiamato l'attenzione dei suoi coinquilini: "Sono urla forti, forti. Non stavo sognando, sono sveglia e stavano urlando…". Gli altri concorrenti, però, pare non abbiano sentito proprio nulla. La Selassiè allora ha insistito: "Vi dico che hanno gradato fortissimo e più volte".

Clarissa era così spaventata che a un certo punto ha chiesto ai compagni di sprangare la porta della casa di Cinecittà: "Chiudete la porta e mettete il sigillo. Qui è pericoloso ragazzi. Chiudiamoci dentro. Ho paura. Non si sa mai cosa può essere". Gli altri concorrenti hanno cercato di tranquillizzarla, ma senza successo. A nulla, infatti, sono servite le loro rassicurazioni. Più passava il tempo, più la principessa andava nel panico.

Alla fine Clarissa ha chiesto ancora una volta: "Comunque chiudiamoci lo stesso. Per stare tranquilli mettete il gancio vi prego…". Non si sa ancora cosa sia realmente successo fuori dalla porta rossa e cosa realmente abbia spaventato così tanto la Selassiè. Resta da capire se verrà fatta chiarezza su tutta questa faccenda nella puntata di stasera del Gf Vip.

