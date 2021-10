Serena Enardu, la svolta del suo ex tentatore Alessandro Graziani: "Nuovo amore, non rifarei Temptation Island"

Francesco Fredella 20 ottobre 2021 a

Da tentatore a romanticone il passo è breve. Ricordate Alex Graziani, l’ex tentatore di Serena Enardu? Adesso è al settimo cielo, ma non perché ha deciso di proseguire la sua vita sentimentale con l’ex di Pago. Tutto al contrario. Ora Graziani, genovese doc, è al settimo cielo perché la sua vita sentimentale è cambiata: “Mi sono fidanzato con Letizia Paternoster, che è una sportiva agonista. E’ più piccola di me. Ci siamo conosciuti quasi per caso”, dice intervenendo a Trends&Celebrities su RTL102.5 News.

L’ex volto di Temptation Island, insomma, fa le presentazioni ufficiali. E poi svela un dettaglio mai raccontato: “Letizia non guarda molta tv, ma un giorno – durante una mia sfuriata a Temptation Island - mi vide. Poi decise di scrivermi. Da quel momento abbiamo iniziato a parlare sui social e alla fine ci siamo innamorati. Non l’avrei mai immaginato”.

Grandi progetti per i due fidanzatini? Forse sì, anche se è ancora molto presto per dirlo. “Stiamo insieme da un anno più o meno”: Graziani non si sbilancia più di tanto, ma svela tutti i retroscena di quel Temptation Island che costò tanto a Pago e la Enardu. Graziani, nell’edizione del Gf vip che vide Pago tra i concorrenti, fu al centro di una scenata dì gelosia funesta per un like di troppo, che avrebbe messo la Enardu a Graziani. Acqua passata. Tutto si consumò nel giro di una diretta. Poi stop. “Ora, però, non andrei mai a fare Temptation island con la mia fidanzata”, rimarca. “Conosco quelle dinamiche. Sto bene così e con lei sono felicissimo”.

