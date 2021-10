Gf Vip, Paolo Bonolis telefona a sorpresa in diretta: "Ancora questa cosa?": Sonia Bruganelli, il gelo

Francesco Fredella 23 ottobre 2021 a

Paolo Bonolis chiama. Signorini risponde. Tutto, rigorosamente, in diretta. Lo show nello show: si sa che Bonolis è un vero fuoriclasse assoluto della televisione italiana. Il conduttore va subito al sodo: qualche giorno fa da Bianca Berlinguer Bonolis aveva parlato anche del Grande Fratello vip con riferimenti a sua moglie Sonia, una delle opinioniste di questa edizione. “Ancora con questa cosa?”, ribadisce a Signorini durante il collegamento telefonico. Paolo Bonolis avrebbe millantato ricchezza quando ha conosciuto Sonia.

“La storia tra me e Sonia Bruganelli è finita in gloria. Ci siamo sposati!”, dice Bonolis. E solo qualche giorno fa la Bruganelli diceva: “Quando ci siamo conosciuti Bonolis millantava ricchezze pazzesche, parlava di case e ville. Per la prima vacanza insieme ha detto che mi avrebbe portato a Formentera su una sua barca pazzesca e ci siamo stati, peccato che invece non fosse sua”. Bonolis, invece, dalla Berlinguer ha ribadito: “Per ogni pesce c’è l’esca giusta. Se ha abboccato evidentemente ha funzionato”.

Ma, ovviamente, non può mancare la provocazione di Adriana Volpe che alla Bruganelli dice davanti a tutti: “Paolo Bonolis le ha dato del pesciolino!”

Adriana Volpe non ha perso tempo per dire la sua: “Praticamente ha detto che ha scelto un’esca. Le ha dato del pesciolino!“. Sonia risponde così: “Ero uno di quei pesci difficili da prendere”. Paolo Bonolis, durante il collegamento, racconta di essere andato a prendere la moglie Sonia Bruganelli con una barca a Ibiza per farle fare la traversata verso Formentera subito dopo averla conosciuta.

