Amici, Francesca Tocca risponde stizzita a Pio e Amedeo: "Ma i fatti vostri?", imbarazzo in studio

Grande imbarazzo ad Amici tra Raimondo Todaro, nuovo maestro di ballo della scuola, e la professionista Francesca Tocca. I due, che hanno una bambina di 8 anni, si erano separati circa 2 anni fa rimanendo però in ottimi rapporti. Da giorni si parla di un ritorno di fiamma e nella puntata del talent andata in onda oggi sembra essere arrivata la conferma. A chiarire la situazione ci hanno pensato Pio e Amedeo, ospiti ad Amici, con la loro solita ironia.

Dopo aver chiamato Todaro al centro dello studio, insieme a Francesca, i due comici hanno domandato: "Ma è vera questa cosa che siete tornati insieme? Quindi si è risolta la situazione?”. In un primo momento la ballerina ha risposto: "Ma i fatti vostri?". Poi però i due si sono baciati, con grandi applausi in studio. Dopo aver riempito di complimenti Francesca, Pio e Amedeo hanno continuato: "Maria il prossimo anno vi manda a Temptation Island, per fortificare e litigare. Poi se doveste lasciarvi vi manda a C’è posta per te. Lei ricicla tutto, è la Greta Thunberg della televisione”.

Poi, dopo aver messo in imbarazzo i due ballerini, facendoli baciare davanti a tutti, il duo comico ha fatto un annuncio: "Abbiamo fatto l’intervista con Maurizio Costanzo, andrà in onda mercoledì su Canale 5”.

