Gf VIp, raptus-Katia Ricciarelli: "Non ne posso più", massacra Jo Squillo. E Signorini

Riavvolgiamo il nastro di qualche ora e planiamo nello studio del Gf Vip, il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Ad animare la puntata di lunedì 25 ottobre, tra le altre, anche lo scontro tra Katia Ricciarelli e Jo Squillo, messe l'una di fronte all'altra proprio dal conduttore, il tutto per chiarirsi dopo le liti e le accuse degli ultimi giorni.

Ma Jo Squillo ha preferito restare sulle sue, dribblando anche le polemiche: "Ci sono tante cose che di te non mi vanno bene, ma per rispetto non le dico... Ho sempre parlato bene di te". Parole che però non sono piaciute affatto alla Ricciarelli, che è sbottata in modo aspro, ruvido, chiedendo a Signorini di interrompere immediatamente il confronto: "Vuoi solo farti vedere buona... Non ne posso più, basta. Alfonso intervieni".

Nonostante le parole, molto dure, della Ricciarelli, Jo Squillo non si è più di tanto scomposta, evitando anche in questo caso la polemica: "Certe volte qua la vita è scoppiettante. Non sono venuta qua per accendere fuochi. È brutto trascendere in questo modo... per certe sciocchezze...". Ma a questo punto è stato proprio Signorini a pungere Jo Squillo: "Parli tanto di solidarietà tra donne, ma capisci che è utopico? I conronti fanno bene", ha tagliato corto il conduttore. Insomma, tra Jo Squillo e Katia Ricciarelli nessuna "pax".

