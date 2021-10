Amici, Alessandra Celentano convoca Veronica Peparini e finisce in rissa: deve intervenire la produzione

26 ottobre 2021 a

Volano stracci tra Veronica Peparini e Alessandra Celentano ad Amici. Le due insegnanti di danza si sono mostrate più agguerrite che mai nella puntata andata in onda questo pomeriggio su Canale 5. Tutto è iniziato quando la Peparini ha mandato una lettera a Guido, allievo della Celentano, mettendolo in sfida. La maestra gli ha scritto: "Guido è bravo tecnicamente ma non basta quello per far sì che un ballerino sia interessante. Io credo che ci debba essere una personalità, che la danza sia fatta anche di altro".

A sfidare Guido sarà Alessio, un ballerino di hip hop scelto da Veronica. La decisione della Peparini, però, ha fatto andare su tutte le furie la collega, che ha detto: "Sarò io a coreografare il pezzo in comune tra Guido e il suo sfidante”. Un'ipotesi, in realtà, non prevista dalle regole del programma. Quando ci sono sfide esterne, infatti, non possono essere i professori a coreografare i pezzi, per evitare di creare situazioni poco eque. La decisione della Celentano, ovviamente, non è piaciuta alla Peparini. Così le due hanno iniziato a scambiarsi delle lettere, che però non sono servite a raggiungere un accordo. Quindi la maestra di danza classica ha chiesto un confronto faccia a faccia con la collega.

Quando le due si sono incontrate per parlare, i toni si sono subito alzati. La Celentano, in particolare, ha insistito sulla scarsa considerazione della tecnica da parte di Veronica. “Non mi mettere in bocca parole che non ho detto”, ha replicato la Peparini. Alla fine è dovuta intervenire la produzione. Mentre sulla sfida hanno deciso di risolvere così: i ragazzi porteranno i loro cavalli di battaglia più una coreografia della Celentano e una della Peparini.

