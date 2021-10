Gf Vip, occhiali da sole in casa? Sophie e Gianmaria umiliati dagli autori: ecco a cosa sono costretti

Francesco Fredella 27 ottobre 2021 a

Vietato portare gli occhiali da sole. Ed arriva un nuovo provvedimento disciplinare al Gf Vip di Alfonso Signorini, il reality in onda su Canale 5. Stavolta i vipponi vedono diminuire il budget settimanale a loro disposizione, come ribadisce l’ultimo comunicato della produzione letto da Carmen Russo e Manila Nazzaro. Avranno a disposizione per la spesa solo 310 euro anziché 380, una penalizzazione che arriva anche a causa di freeze che in diretta non ha rispettato Francesca Cipriani. I concorrenti, poi, sono stati sanzionati per aver utilizzato occhiali da sole nella Casa più spiata d’Italia. In particolare sarebbero stati Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi ad indossare gli occhiali, che sono vietati. “Mangeranno di meno questa settimana!”, dice Manila Nazzaro leggendo il comunicato.

Secondo il regolamento del Grande Fratello vip, nella casa si possono utilizzare gli occhiali da sole soltanto se utilizzati anche come occhiali da vista. Altrimenti è vietato. Sophie Codegoni, più volte, li ha indossati lasciando tutti nello sconforto, visti che si sono visti dimezzare il budget. A sostegno della vippona, però, arriva Tina Cipollari: prova grande stima nei suoi confronti e, a quanto pare, è pronta a difenderla in ogni modo. Ma, occhiali da sole a parte, la notizia è legata al flirt tra Gianmaria e Sophie: dopo la puntata del Grande Fratello Vip 2021, i due si sono scambiati baciati e coccolati sotto le coperte, mentre gli altri vip dormivano.

Sta nascendo un nuovo amore? "Con Sophie, dice che è solo attrazione fisica ma vediamo, perché se ti mostri per la persona che sei non ci saranno dubbi da parte sua”, dice Gianmaria.

