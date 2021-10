Uomini e donne, Maria De Filippi caccia il tronista Matteo: "E ora togliti dalle scatole, vai"

29 ottobre 2021 a

"Ora togliti dalle scatole": Maria De Filippi congeda così, anzi "caccia", il tronista Matteo Fioravanti. Un momento di gelo a Uomini e donne dopo la scelta: Matteo ha infatti deciso di uscire dallo studio mano nella mano con la corteggiatrice Noemi Barattolo. Tutti contenti a parte, pare, la conduttrice del dating show di Canale 5: "Ok Matteo... Togliti dalle scatole, vai... Saluta mamma". Ironica burbera o stizza per un cavaliere che non ha retto "la sceneggiatura" del programma?

Dalla parte di Matteo si è schierato l'opinionista Gianni Sperti: "Beh, Maria… Sono tutte belle le scelte, ma quelle dettate da un sentimento irrefrenabile all’improvviso come questa mi ha emozionato tantissimo…". "Erano davvero inseparabili - ha proseguito il ballerino -. Scelta improvvisa, ma molto sentita". Lo stesso Fioravanti si è quasi scusato per essere arrivato a una scelta repentina. "Non hai deluso nessuno Matteo… - lo ha rincuorato Gianni - Hai reso onore al programma…Questo è lo scopo della trasmissione…". In ogni, caso il tronista e Noemi sono usciti da coppia tra gli applausi dello studio e tra i tradizionali petali rossi.

"Fin dal primo giorno – ha spiegato il tronista durante il programma a proposito di Noemi - sembra che mi toglie i sentimenti per le altre persone. E questa cosa non la sopporto. Mi sta togliendo la voglia di conoscere altre persone. Quello che mi spaventa è che non c’è stato nemmeno un bacio. Lei mi ha dato la foto sua, io non l’ho messa dentro al comodino. Ma accanto al letto".

