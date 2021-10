Ballando con le stelle, Sabrina Salerno: "Deprimente, mi surclassa", sfogo e lacrime dietro le quinte

30 ottobre 2021 a

Ballando con le stelle è una grande vetrina televisiva, dato che da anni si è affermato in qualità di uno dei programmi più visti su Rai1, però allo stesso tempo richiede un impegno e uno sforzo non indifferenti. Tra le protagoniste di questa nuova edizione c’è certamente Sabrina Salerno, voluta fortemente da Milly Carlucci che la conosce dai decenni ormai.

Intervistata dalla rivista Confidenze, la showgirl ha confessato di star vivendo un’esperienza intrigante ma anche molto difficile, che ogni tanto la mette in crisi. “Non è facile ballare in coppia - ha dichiarato - e se poi l’insegnante ti surclassa diventa ancora più deprimente. Non capivo nulla e ancora adesso mi sento una patata, una specie di tartaruga che danza. Mi sono fatta un sacco di pianti perché non imparavo i passi”. Ovviamente la Salerno non ne fa una questione di competitività e di vittoria del programma, sono altri i motivi che l’hanno spinta ad accettare la sfida di Ballando.

“Io non partecipo per vincere ma per imparare il più possibile - ha spiegato - non temo i giudici, fanno il loro lavoro e comunque la più critica sono io, non mi piaccio mai e vivo mille paranoie. Non mi faccio sconti nonostante abbia la scusa di non aver mai ballato in coppia”.

