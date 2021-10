Gf Vip, Manuel Bortuzzo umilia Lulù e lei lo massacra: "Pezzo di mer***", una scena da brividi

31 ottobre 2021 a

Nel mirino ci finisce Manuel Bortuzzo. Il tutto nella casa del Gf Vip, il reality di canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Le critiche sono dovute all'atteggiamento del nuotatore nei confronti di Lucrezia Lulù Selassiè, la principessa o presunta tale.

Nella notte, Bortuzzo stava parlando con Aldo Montano, entrmabi sdraiati a letto, quando ecco che spunta Lulù, che prova a mettersi al fianco di Bortuzzo, che però la caccia in malo modo: "No, vai via, vai via", le ha intimato. Dunque, ha provato a spiegarsi affermando che stava provando a sistemare il piumone. Ma Lulù ha perso la pazienza e ha sbottato: "Sei un pezzo di mer***".

Stupito Montano, che non si aspettava né le parole di Bortuzzo né gli insulti della principessa. Comunque sia, lo schermidore non ha proferito parola, evitando di intromettersi nella lite. Ma il comportamento di Bortuzzo non è per certo piaciuto al popolo di twittaroli che segue la trasmissione: sul social, infatti, sono piovute critiche infuocate nei suoi confronti.

