Ballando con le Stelle, Arisa-choc: fuori il seno in prima serata. Clamoroso: cosa si è scritta sulle forme

Il ddl Zan arriva dritto dritto a Ballando con le Stelle, il programma condotto da Milly Carlucci su Rai 1, il tutto nella puntata di sabato 30 ottobre. Già, anche se la legge è stata affondata in Senato e non se ne potrà riparlare prima di sei mesi, qualcuno ancora non si rassegna. In questo caso, Arisa, da sempre fiera sostenitrice del ddl Zan, "affettato" dalla cosiddetta tagliola.

La cantante, quest'anno in veste di concorrente al programma della Carlucci, si è infatti presentata in studio con un abito assai spinto, un décolleté trasparente che lasciava ben poco spazio all'immaginazione, e sul seno una scritta che si intravedeva dal tulle dell'abito. La scritta non è di facile lettura, ma basta guardare bene per rendersi conto che recita "ddl Zan".

Un modo peculiare, quello di Arisa, per sostenere la legge. Ma tant'è. Già in passato la cantante lucana si era espressa in favore del ddl Zan. E nel corso della puntata di Ballando di ieri sera, ecco che anche il giudice Fabio Canino ha preso posizione: "Questo è un programma che, da sempre, è stato il più inclusivo di tutti. Qui sono stati applauditi tutti, anche quando sbagliavano venivano applauditi. Non come in Senato, dove si applaude quando una legge per i diritti viene tagliata. Qui si applaude tutti per gioia", ha concluso polemico.

