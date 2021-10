Gf Vip, Antinolfi-choc: "Ho messo incinta un'argentina, ma era sposata". Belen Rodriguez? Panico in regia: censura

31 ottobre 2021 a

a

a

Gianmarco Antinolfi si è lasciato scappare un retroscena sulla sua vita privata che ha costretto la regia a staccare le telecamere, ma soprattutto che sta facendo discutere molto gli altri concorrenti del Grande Fratello Vip. Durante un momento di confidenze con Manila Nazzaro, Aldo Montano e Jessica Selassiè, l’imprenditore napoletano ha svelato alcuni aneddoti, ma uno in particolare ha avuto un effetto-bomba sia all’interno della casa che sui social.

Manuel Bortuzzo la umilia, Lulù lo massacra: "Sei un pezzo di mer***". Scene da brividi al Gf Vip

In pratica Gianmaria ha sostenuto di aver messo incinta una sua ex fidanzata, che non era davvero tale essendo sposata: non solo, perché la donna era originaria dell’Argentina e avrebbe deciso di tornare in patria una volta scoperta la gravidanza. “In realtà io non volevo andare in Argentina - ha raccontato - però lei era partita per un motivo preciso, perché era rimasta incinta. Incinta del marito? No, di me. Era successo prima di partire, non era avanti ma l’aveva appena scoperto. Io le ho detto di fare quello che voleva, mi rendevo conto che nella sua posizione non era facile”.

Antinolfi? "Sciolto nell'acido". Cosa scappa di bocca a Soleil: agghiacciante al Gf Vip, roba da squalifica?

Jessica è corsa a raccontare subito a Soleil Sorge, ex fidanzata di Antinolfi. Quest’ultimo ovviamente non ha fatto nomi ma, pur avendo frequentato più di una donna argentina, il pensiero dentro casa è andato subito a Belen Rodriguez: “Ha detto delle cose molto forti. Poi però hanno girato le telecamere per non riprendere. Amore, se viene qui Belen gli fa un bucio de c*** così grande”.

Gf Vip, "a un passo dall'accordo": chi piazzano davanti a Sonia Bruganelli. E poi?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.