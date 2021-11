Gf Vip, Alex Belli e Soleil Sorge beccati nel letto: ira dei telespettatori, le immagini che sconvolgono

Francesco Fredella 01 novembre 2021 a

Potrebbe esserci qualcosa che non torna al Grande Fratello Vip: come mai Alex Belli è sempre più complice di Soleil Sorge? Ai fan, che seguono con attenzione quello che accade nella casa del programma di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, sorge un dubbio: c'è feeling o una semplice amicizia. Facciamo chiarezza: gli ultimi tempi sembrano abbastanza bollenti per i due (lui, lo ricordiamo, è sposato con Delia Duran). Alex prende di forza Soleil, avvinghiandola tra le sue gambe: il web insorge e si rende conto di una situazione che sembra essere degenerata. E non è tutto: nella notte l'attore trascorre alcune ore accanto a Soleil nello stesso letto.

Delia, però, entra a gamba tesa scrivendo un messaggio su Instagram. "Ad ogni male ci sono solo due rimedi...il tempo e il silenzio", dice. Tutto, quindi, potrebbe far pensare ad un chiaro riferimento alla faccenda Alex - Soleil. Ma la frase è riferita per davvero all'amicizia tra suo marito e la concorrente del Grande Fratello vip? "È stato frainteso - dice a Novella2000 – Alex è attratto da Soleil mentalmente, perché sono uguali, sono entrambi leader, hanno caratteri forti. Non è assolutamente nulla di preoccupate. La fiducia è sempre stato il nostro punto forte. La prima cosa che faremo una volta che Alex uscirà dalla Casa è un figlio! Ce lo siamo promessi e così sarà”.

Nella puntata di questa sera, lunedì 1 novembre, potrebbe accadere di tutto. Preparatevi al colpo di scena: una gola profonda ce lo assicura. Occhi puntati, quindi, sul serale che potrebbe far luce sull'amicizia - forse sospetta - tra Alex Belli e Soleil Sorge.

