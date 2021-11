Gf Vip, l'amore segreto di Katia Ricciarelli: presente Iginio Massari?

Francesco Fredella 05 novembre 2021 a

Certo, c’è la musica nella vita di Katia Ricciarelli. Da sempre la soprano veneta fa inorgoglire l'Italia, ma spunta un altro amore segreto. Ci hanno confessato che la Ricciarelli va pazza per le torte del grande maestro Iginio Massari. E, tra l’altro, Katia (oggi nella casa del Gf Vip) tempo fa aveva dedicato spazio nella sua pagina Instagram alla “Santonorè” (famosa torta) rivisitata dal maestro Massari: un capolavoro vero e proprio. Il voto? Mille e lode. Lei, prima del Gf Vip, è stata la prima a degustare la sublime delizia.

Ora spunta anche un’indiscrezione. Katia avrebbe raccontato alla moglie di Massari che nei momenti difficili durante la permanenza dentro la casa del Gf Vip avrebbe pensato a quella torta. Forse arriverà proprio stasera. Sarebbe una bella idea per far tornare il buon umore alla soprano.

Tra l’altro, il maestro Iginio Massari anche quest’anno si è confermato il pasticciere più bravo al mondo. Ultimamente è stata richiesta la presenza di un suo punto vendita negli Stati Uniti. Ancora una volta l’Italia si aggiudica il primo posto anche nella pasticceria, dopo aver vinto praticamente tutto tra Olimpiadi, Europei di calcio ed Eurovision Song Contest con i Maneskin. Cresce l’attesa per la puntata di stasera. La casa del Gf Vip è una polveriera: tutti contro tutti, come ogni anno. Ma la Ricciarelli - in tutti questi giorni - ha dato prova di essere una grande professionista della tv.

