Arisa a Ballando con le stelle, una "cappuccetto rosso sexy". Si toglie il velo... Roba spintissima

Una "cappuccetto rosso sexy". Arisa viene definita così da Vito Coppola, il suo giovane insegnante e partner di scena a Ballando con le stelle. La coppia decisamente molto affiatata scende le scale dopo aver terminato la loro appassionata esibizione sul palco del talent vip di Rai1 condotto da Milly Carlucci. E finisce tutto sulla pagina Instagram della cantante abruzzese, in tempo reale. "Siamo stati forti raga, lo devo ammettere", esulta Arisa su di giri per l'entusiasmo. "Nella prima presa mi ha tirato un urlo nell'orecchio entusiasmante", confessa ridendo Vito. E Rosalba Pippa, questo il nome all'anagrafe della artista, conferma: "Lui mi aveva detto 'non urlare eh, non urlare. Come non detto". "Come se le avessi detto 'Urla ancora più forte'", scherza con lei l'insegnante di Ballando.

In scena, la performance della coppia è stata di sicuro effetto. Sia per le musiche che ha accompagnato il loro sensuale passo a due, sia per il look di Arisa. Le note sono quelle di Altalene, ultimo e provocatorio singolo della cantante. Testo ardito, doppi sensi, candide ammissioni di sottomissione, carnalità, gusto per il tradimento. Insomma, una relazione a due molto aperta e un po' perversa, specchio perfetto di questa "nuova" Arisa molto poco sanremese e molto più "berlinese".

I costumisti si sono adeguati, agghindandola con un velo rosso che una volta sfilato concede la vista di uno strepitoso intimo un po' alla Moulin Rouge, tra tinte rosso passione e accenti sadomaso. Roba spinta, ma non poteva essere altrimenti.

