Gf Vip, Clarissa Selassiè svenuta: prima le urla, poi la censura. Attimi di paura in casa

Altra censura al Grande Fratello Vip. Questa volta la regia del programma di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini ha deciso di non mandare in onda uno spiacevole imprevisto accaduto a Clarissa Selassié. La ragazza, parte del trio Le Princess, è svenuta. Clarissa, secondo la ricostruzione fatta da alcuni utenti su Twitter, si sarebbe sentita male in bagno per poi riprendersi in fretta da sola. Nei video che circolano sui social a correre spaventate verso la ragazza sono le coinquiline Manila Nazzaro e Soleil Sorge, che hanno sentito le urla.

Clarissa nei filmati chiede di chiamare la sorella Jessica. Prima di farlo però la Sorge ha voluto sincerarsi delle condizioni della ragazza. Anche Katia Ricciarelli si è preoccupata dopo aver sentito un tonfo, con ogni probabilità frutto della caduta di Clarissa. Comunque alla giovane non sarebbe accaduto nulla di così grave: qualche ora dopo la principessa è stata ripresa dalle telecamere della trasmissione mentre cammina.

In ogni caso la censura è stata più che giusta, decisa per tutelare i telespettatori dal vedere scene troppo forti, ma anche per rispettare la privacy della concorrente. Anche Clarissa infatti si sarebbe spaventata per quanto successo, passando qualche attimo da sola e impaurita.

