Ballando con le Stelle, "strafottente": Selvaggia Lucarelli insulta Federico? Lui la gela con una frase: roba (molto) minacciosa

Provate a indovinare cosa succede a Ballando con le Stelle? Presto detto, Selvaggia Lucarelli insulta il malcapitato di turno: se non è Morgan, è Federico Lauri. Il tutto nella puntata del programma condotto da Milly Carlucci su Rai 1 di sabato 14 novembre.

Nel mirino della blogger ecco che ci finisce Federico Fashion Style, questo il suo soprannome. Selvaggia ne loda l'esibizione in coppia con Anastasia Kuzmina, poi però come al solito passa sul personale, passa al veleno, al livore che la anima: "Ti conosco anche fuori da Ballando con le stelle, anche sui social sei molto strafottente. C'è stato...". Ed ecco che a quel punto si inserisce Federico: "Abbiamo dei vecchi trascorsi da regolare"; ribatte minaccioso.

Ovviamente la Lucarelli non è sazia, sente l'impellente bisogno di insultare ancora. E così ecco che riparte in quarta: "La genuinità c’è in pista ma non nei tuoi racconti. Sei molto strafottente, non mi piace la parte in cui mostri fragilità né credo che tu abbia raccontato te stesso", ha sparacchiato la sua sentenza Selvaggia Lucarelli. Nessun accenno da parte di nessuno dei due, però, ai "trascorsi da regolare" citati da Federico.

