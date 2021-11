Pomeriggio 5, Amedeo Goria playboy: come (e con chi) lo beccano dietro le quinte

Francesco Fredella 15 novembre 2021 a

Nei giorni scorsi, durante Pomeriggio 5, Amedeo Goria è stato "pizzicato" con la bellissima Emanuela Gentilin, inviata di Mediaset. Un altro caffè, un altro momento per stare insieme ad una bella donna. Goria ci sta provando? Ma non è fidanzato con Vera Miales?

Sì, ma prima di entrare nella casa si è definito libero. Insomma, un modo come un altro per dire: "Non voglio fare sul serio". Poi Vera Miales, una prorompente ragazza che probabilmente vuole fare tv, è arrivata al Gf vip per un confronto con Amedeo e con sua figlia Guenda. Per ben due volte si sono trovati faccia a faccia tra gli applausi dei gieffini e il pubblico a casa che è rimasto senza parole.

“Noi stiamo insieme in modo combattuto…Lei ha attaccato Guenda dicendo che si deve fare da parte, ed hanno anche litigato dopo la storia della sua finta gravidanza…”, ha raccontato alcuni giorni fa Goria nel corso di un'intervista al settimanale Ora.

La sua storia con Vera Miales sembra essere complicata. "Mi sono arrabbiato”, ha detto. “Su questa storia mi sono arrabbiato anch’io… A 67 anni voglio al limite essere nonno, perché di figli ne ho già due…”. Acqua passata. Adesso il giornalista sportivo, che ha seguito per anni la nazionale di calcio, si dedica all'amore nel senso più leggero del termine. Senza troppi pregiudizi ed un caffè, prima di andare in onda, potrebbe essere galeotto. Di nuovo.

