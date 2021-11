Ballando con le stelle, "tu sei un arrogante". Selvaggia Lucarelli, sfregio a Federico Fashion Style per questo video

15 novembre 2021 a

Selvaggia Lucarelli non ha riconosciuto le presunte fragilità di Federico Fashion Style, e ne è così nato un altro scontro a Ballando con le stelle. Il parrucchiere delle star è uno dei concorrenti più attenzionati, nonché uno dei più competitivi, e forse proprio per questo la Lucarelli ha deciso di non fargliene passare una. E così quando lo show di Rai1 condotto da Milly Carlucci ha mandato una clip dedicata ad alcuni momenti dolorai del parrucchiere, Selvaggia non si è trattenuta.

“Rimpiango di non essere mai uscito con i miei amici perché ho sempre lavorato - ha dichiarato Federico - e mi sono sempre mantenuto da solo. Io oggi sono chi sognavo di essere”. Vedendo la Lucarelli non convinta, il parrucchiere le ha chiesto qual è la parte della clip che più non le è piaciuta. “Non credo che tu sia così fragile - ha risposto lei - io sento che tu sei ambizioso e arrogante e non così indifeso”. Insomma, per il momento Selvaggia continua a mantenere i suoi dubbi su Federico.

Quest’ultimo ha parlato anche di etichette e sessualità: “Ho imparato a non ascoltare, la gente al bar mi dice ‘guarda ‘sto gay’ ma io non lo sento proprio. L’essere fashion non è legato alla sessualità. Ognuno in camera da letto può fare ciò che vuole”.

