Ballando con le Stelle, "ci manderebbe a casa": gelo tra la Lucarelli e Morgan, la Carlucci costretta a intervenire

Alta tensione a Ballando con le Stelle. Nella puntata di sabato 20 novembre Selvaggia Lucarelli e Morgan non si sono chiariti. Dopo l’esibizione con Alessandra Tripoli è stato Alberto Matano a tentare una riconciliazione affrontare l’argomento, ma il cantante ha tagliato corto dicendo che non avrebbe gradito che si parlasse di cose diverse dal ballo. A quel punto la parola è passata alla giuria di Rai 1, con Carolyn Smith che ha valutato la performance.

Stesso atteggiamento da parte della giornalista. Chiamata da Milly Carlucci a giudicare l’esibizione, la Lucarelli ha detto: “Mi limito a votare con la paletta”.

A fare chiarezza sul botta e risposta che ha visto protagonisti gli ex fidanzati (prima in TV poi sui social) è stata la conduttrice. "Sono state dette cose che non possono essere lasciate passare - ha esordito la Carlucci-. La giuria l'ha scelta tutto il gruppo autorale di Ballando. C'è una tecnica di livello mondiale, per il resto è una giuria di opinione formata non da passanti ma da persone di provata professionalità: c'è il direttore di un giornale sportivo, un presentatore/autore/commediografo, una giornalista/scrittrice/opinionista/blogger, uno stilista che da 15 anni valuta il ballo".

E ancora: "Noi siamo anche una trasmissione di intrattenimento. I giurati dicono la loro, i concorrenti che sono stelle nei loro lavori, si mettono alla prova con umiltà cercando di imparare a ballare. Nel frattempo fanno spettacolo e intrattenimento, questo dà loro la possibilità di commentare il giudizio della giuria. Facciamo televisione, facciamo spettacolo. Dicono che facciamo le cose per gli ascolti. Noi facciamo le cose per intrattenere il pubblico a casa, se non ne fossimo capaci qui non ci sarebbe più nessuno. Ci manderebbero tutti a casa. Ma questa non è una giuria con l'auricolare, non diciamo né alla giuria né ai concorrenti cosa dire. Loro dicono quello che pensano".

