Gf Vip, pesantissima confessione di Alex Belli: "Quando vivevo nel mondo della notte..."

Alex Belli si commuove al Grande Fratello Vip. Ed anche Manuel Bortuzzo, uno dei concorrenti più amati di questa edizione del programma di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. “Sei arrivato al momento giusto", dice Alex. Le emozioni corrono sul filo di lana. "Sei venuto qui con una missione, ma ultimamente l'hai accantonata - esordisce Bortuzzo - Capisco che sia complicato, perché hai anche tu le debolezze, ma so quanto sei forte". Manuel trattiene le lacrime ed intanto Belli prosegue: "Fuori ti amano tutti, ti vogliamo vedere con il sorriso. Non mollare perché il Manuel che conoscono io non ha mollato in situazioni molto più difficili".

"Sei arrivato al momento giusto", continua Alex. Negli ultimi tempi l’attore di Centovetrine è stato colpito da un vero e proprio clamore mediatico: prima per la storia con Delia Duran poi per il presunto flirt con Soleil Sorge. Ora sembra uno dei personaggi più in vista del Gf vip. Durante la puntata arriva anche la lettera del padre di Belli. “Cerca solo di seguire la luce nel tuo cuore che vedo un po' spenta, ricomincia a vivere la tua avventura con spensieratezza e gratitudine come facevi all’inizio e rivolgi un pensiero anche a noi che ti seguiamo da casa. Non fumare tanto, il tuo papà Orso”, dice. Ed alla fine parla di un rapporto conflittuale con suo padre.

“Mi ricordo quando è venuto a trovarmi allo studio e alla casa a Milano, ha capito tutti gli sforzi e ha capito cosa volevo fare e quello che ero”, continua. “Sono qui. Mi hai insegnato dei principi della preghiera, della fede e dell’amore e soprattutto dell’unità della famiglia e spero che posso renderti fiero di me. La fede? Quando sono arrivato a Milano, nel mondo della moda e della notte c’è stato un periodo in cui ho perso un po' questa luce”.

