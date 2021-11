Gf Vip, lo schiavetto di Soleil Sorge: chi le bacia i piedi, immagini da bollino rosso

24 novembre 2021 a

Ha suscitato una certa ilarità tra i fan più fedeli del Grande Fratello Vip, quelli che seguono la diretta su Mediaset Extra, un episodio verificatosi in piscina e che ha visto come protagonisti Soleil Sorge, Alex Belli e Katia Ricciarelli. I primi due formano ormai una coppia a tutti gli effetti, anche se solo di “amici speciali”, come si definiscono loro stessi. La terza invece è legata a entrambi, ma quanto accaduto in piscina è stato particolare.

Durante un momento di gioco, la Ricciarelli si è avvicinata a Soleil e ha finto di morderle i piedi. Poco dopo si è avvicinato anche Belli e pure lui si è lasciato “coinvolgere” dai piedi dell’influencer italo-americana. “Ma perché hanno tutti ‘sto fetish per i piedi di Soleil?”, si è chiesto un utente su Twitter, dove la discussione divertita è andata avanti per un po’. Ma a proposito di Soleil e Alex, il rapporto continua a essere molto complice. Nel corso di una delle loro consuete chiacchierate, l’attore ha avanzato una richiesta piuttosto particolare al Gf Vip.

“Voglio andare nella nave dell’amore con te. Ti immagini che bello? Gli unici che se la meritano siamo noi - ha dichiarato Belli di fronte a Soleil - le abbiamo vissute tutte, anche le crisi. Studi, tempeste… non pensi che ce la meritiamo?”. “Sarebbe bello, almeno è una storia vera - ha risposto ironicamente la Sorge - ormai dura da ben due mesi, siamo più ufficiali di qualsiasi altra coppia nata e morta in questa casa”.

