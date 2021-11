Arisa e Vito Coppola, "intimità fisica". Dietro le quinte... terremoto erotico: indiscrezioni dai corridoi Rai

24 novembre 2021 a

Tra Arisa e Vito Coppola non c'è stato solo un bacio di scena: è nata "una amicizia speciale". A confessarlo è stato lo stesso ballerino di Ballando con le stelle, che sabato scorso ha scatenando un putiferio baciando in bocca (non proprio un bacio a stampo) la cantante abruzzese al termine della loro esibizione.

"È come se ci conoscessimo da sempre - ha spiegato il giovane ballerino in una intervista a Novella2000 -. Siamo molto simili: entrambi ritardatari, entrambi istintivi. Se dobbiamo dirci qualcosa lo facciamo senza filtri. Ci capiamo al volo, a volte neanche serve parlare. Sento che lei è una di quelle persone che ci saranno sempre: il nostro rapporto non si limiterà ai tre mesi del programma". Qualcuno ricorda quanto accadde la scorsa edizione, più o meno con le stesse promesse, tra Elisa Isoardi e Raimondo Todaro. Una storia finita male.

"Siamo molto complici - conferma Coppola -. Il ballo prevede intimità fisica, e lei durante le prime prove era molto rigida. Poi si è sciolta. Da fuori questa complicità può essere equivocata ma non c’è niente di più di un’amicizia speciale". I fan e i telespettatori, però, sognano. E i più maliziosi non esitano a legare il vento di passioni scoppiato sul palco di Ballando con la nuova svolta erotica di Arisa.

"Mi sono vergognata della mia procacità - ha confessato Rosalba Pippa in arte Arisa a Tv Sorrisi e canzoni -. Cercavo di mascherarla. Ora penso che, a trentanove anni, ho ancora pochi anni per dimostrare che posso essere attraente. Se oggi mi chiedessero di fare un film erotico, avrei la tentazione di dire di sì".

