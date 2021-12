GfVip, Sophie Codegoni e Antinolfi, effusioni spinte nella notte. "Ho fatto un disastro", le telecamere riprendono tutto

Francesco Fredella 03 dicembre 2021 a

E il bacio arriva anche tra Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi. Nasce, insomma, una nuova “coppia” - oltre a quella formata da Alex Belli e Soleil Sorge (che stanno monopolizzando questa edizione del Gf vip).

Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni si baciano nella notte. Tutto avviene durante un party – tra un drink e l’altro – i due ballano, scherzano e poi (quando tutto finisce) dormono insieme. Coccole, sguardi fino ad arrivare al bacio sotto le coperte.

“Amore, non puoi capire, ho fatto un disastro“, dice Sophie parlando con Lulù. Nella casa gli animi si stanno scaldando. Anche Miriana Trevisan viene pizzicata sotto le coperte con Biagio D’Anelli (new entry). Lui, però, spiega tutto con chiarezza così: “Lo vedo che siete un po’ maliziosi. Sì ero sotto le coperte con Miriana Trevisan e ora lo dico tanto la renderà pubblica anche lei presto. In pratica aveva una sorta di caccola, ma non proprio. Era un pelucchio dei vestiti al naso. L’ha avuta per un lungo lasso di tempo e non sapevo come dirlo o togliergliela. Allora ero nel letto con lei e l’ho coperta e le ho detto, togli sto coso, fai fare a me. Lei mi ha detto a voce alta ‘cosa fai? Questa è una cosa molto intima’. Per questo pensavano tutti altro. L’ho anche presa un po’ in giro. Stamani ridevamo di questo e siamo tornati sotto le coperte a ridere di questa cosa, ma davvero si tratta di questo”. Pericolo scampato, nessun amore segreto sotto le lenzuola: solo tanta complicità.

