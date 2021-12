Uomini e Donne, Gemma Galgani umilia Giorgio Manetti: "Guardate questa foto", smascherato davanti a tutta Italia

03 dicembre 2021 a

Gemma Galgani e Giorgio Manetti continuano a "suonarsele" in diretta a Uomini e donne su La7. La dama torinese dopo che il Gabbiano l'aveva stuzzicata sui suoi ritocchi estetici lo ha fatto a pezzi in una intervista a Uomini e Donne Magazine. Gemma ha ammesso quindi di essere rimasta stupita dopo aver letto le sue ultime dichiarazioni sulla loro storia d’amore. Anche sul fatto che lui l'avrebbe preferita al naturale: "Forse si dimentica un particolare: mi sembra di ricordare un giorno al ristorante, a Gambasse, in cui mi prese il viso tra le mani dicendo: ‘Guarda come saresti bellina con gli occhi un po’ tirati".

Insomma, secondo Gemma, la verità è che Manetti è una persona molto attenta all’immagine. Lui era il primo a volerla bella, quando uscivano insieme infatti le faceva di tutto pur di risultare attraente ai suoi occhi. Ma sembra che la Galgani creda che Giorgio non sia stato del tutto sincero in questi anni sui ritocchini, alludendo al fatto che anche lui potrebbe aver ricorso alla chirurgia estetica, mostrandosi così incoerente.

“Ho ammesso di aver ricorso alla chirurgia, ma non so se anche lui sia stato così sincero come me e possa affermare di non aver fatto alcun ritocchino", sbotta la Galgani. "Nelle foto che circolano il suo viso appare piuttosto tirato, come se gli anni non fossero passati”. Avete notato?

La Galgani del resto non approva l'incontro tra Giorgio e Isabella Ricci, che più volte hanno detto di volere approfondire la loro conoscenza. Secondo Gemma tra loro non ci sarebbe proprio niente. Nemmeno la voglia di conoscersi meglio. Insomma, è solo la volontà di apparire a tutti i costi.

